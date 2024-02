A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste promoveu nesta quinta-feira (15) um treinamento para profissionais de enfermagem sobre o exame PPD, também conhecido como teste tuberculínico. A iniciativa foi realizada no Centro de Saúde “Dr. Jéber Juabre” e abordou a técnica do exame e interpretação do resultado.

O objetivo da ação foi capacitar os profissionais para a realização do exame, orientando sobre a indicação, técnica, administração e leitura, além da interpretação do resultado do PPD. Durante a iniciativa, ministrada pela enfermeira e coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Miriã Tonus de Oliveira Alves, foi realizada aula expositiva e atividade prática sobre o tema.

As formações realizadas com profissionais da Rede Municipal de Saúde acontecem durante todo o ano, com o objetivo de qualificar ainda mais o atendimento à população.

Tuberculose

A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch. A doença afeta prioritariamente os pulmões (forma pulmonar), embora possa acometer outros órgãos e/ou sistemas.

O principal sintoma da tuberculose pulmonar é a tosse. Essa tosse pode ser seca ou produtiva (com catarro). Caso a pessoa apresente sintomas de tuberculose, é fundamental procurar a unidade de saúde mais próxima da residência para avaliação e realização de exames.