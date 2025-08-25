Programa Vitrine Digital a comerciantes de Americana: inscrições até dia 29

O prefeito Chico Sardelli lançou, na sexta-feira (22), o programa Vitrine Digital, uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, em parceria com o Sebrae-SP e a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), voltada aos comerciantes de Americana que possuem lojas físicas e ainda não utilizam o ambiente digital para vender seus produtos. Os interessados em participar podem se inscrever gratuitamente até o dia 29 de agosto, através do banner disponível na página inicial do site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br).

O programa consiste em um ciclo de aulas com temas relacionados ao comércio eletrônico, com o objetivo de capacitar e conscientizar os comerciantes sobre a importância de estar no ambiente digital, além de ajudá-los a se adaptarem às novas formas de consumo, ampliando os canais de venda, atraindo clientes e garantindo sua sustentabilidade e crescimento no cenário atual.

“É com muita alegria que lançamos essa importante iniciativa que reforça o nosso compromisso de apoiar os comerciantes de Americana. Queremos oferecer condições para que eles cresçam, se modernizem e estejam preparados para os novos desafios do mercado. A parceria com o Sebrae-SP e a Acia mostra a importância da união de esforços em prol da nossa cidade, valorizando quem gera emprego, renda e oportunidades para a população”, destacou o prefeito Chico.

Os encontros terão início no dia 9 de setembro, com uma palestra de sensibilização para todos os participantes inscritos, com o tema “Do físico ao digital: o que mudou no comércio e por que o físico não basta”. Na sequência, os comerciantes serão divididos em dois grupos – iniciantes e já atuantes no digital –, e cada grupo terá duas palestras ao longo das semanas seguintes (confira a programação completa ao final da matéria). O encontro de encerramento será no dia 21 de outubro, com a palestra “Como continuar crescendo e se destacar no mercado digital”, para todos os participantes.

Oportunidade

“Essa é uma grande oportunidade para os comerciantes americanenses ampliarem sua presença no mercado e alcançarem novos clientes. O programa foi pensado para ser prático, acessível e adaptado à realidade local, ajudando cada empreendedor a se fortalecer e garantir a sustentabilidade do seu negócio. É mais um passo importante para que a nossa cidade continue crescendo e se desenvolvendo”, ressaltou o vice-prefeito Odir Demarchi.

Com foco em micro e pequenos comércios, o programa terá ênfase na execução, abordando tópicos como catálogo, atendimento, pagamento e entrega, por meio da utilização de ferramentas simples e populares, como WhatsApp, Instagram, Pix e outras alternativas.

“O Vitrine Digital tem como objetivo transformar os comércios da nossa cidade em negócios modernos e conectados. Por meio das aulas, vamos orientar nossos empreendedores sobre os principais conceitos do mercado digital, mostrando que é possível alcançar muito mais pessoas com uma vitrine disponível 24 horas em diferentes canais. Essa é uma ação concreta, acessível e totalmente adaptada à realidade do comércio americanense”, explicou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

“O lançamento do Vitrine Digital é mais uma prova de que a Prefeitura está atenta às necessidades dos nossos comerciantes e busca oferecer soluções que realmente façam a diferença. Esse programa vai ajudar os nossos empreendedores a modernizarem seus negócios e se adaptarem à nova realidade, ampliando oportunidades e garantindo competitividade. A união com o Sebrae e a Acia mostra a importância de parcerias que fortalecem a cidade e trazem benefícios diretos para a população”, pontuou o chefe de Gabinete da Prefeitura, Franco Sardelli.

Após o ciclo de palestras, os comerciantes que tiverem comparecido a todos os encontros receberão ainda uma consultoria presencial personalizada no próprio comércio, com 4 horas de duração, a fim de colocar em prática os aprendizados adquiridos durante as capacitações.

“Em parceria com a Prefeitura, estamos oferecendo aos comerciantes de Americana a chance de criar uma presença digital robusta, que se traduz em um novo e poderoso canal de vendas. Nosso objetivo é mostrar que essa não é apenas uma tendência, mas uma necessidade para quem quer sobreviver e, mais ainda, prosperar no mercado atual. Com a aplicação dessas ferramentas, cada empreendedor poderá elevar o alcance junto aos seus clientes e garantir o aumento do faturamento de forma sustentável”, reforçou o consultor de negócios do Sebrae-SP, Anderson Santos.

“Para nós da Acia essa é uma ação fundamental para gerar competitividade aos nossos associados, às nossas empresas. Saber trabalhar no digital, hoje, não é um diferencial, e sim uma condição necessária para se manter no mercado. Então, é fundamental levar conhecimento de como utilizar essas ferramentas e esse canal de vendas para aqueles que ainda não o fazem. A Acia, juntamente com a Prefeitura e com o Sebrae-SP, tem esse papel de capacitar os empreendedores para que possam ter mais competência nos seus negócios do dia a dia”, completou o presidente da Acia, James Nadin.

A cerimônia de lançamento do programa aconteceu no Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana e contou com a presença dos vereadores Lucas Leoncine e Renan de Ângelo, dos secretários municipais Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação) e Fábio Renato de Oliveira (Meio Ambiente), do presidente da Fundação de Saúde de Americana (Fusame), Fábio Beretta Rossi, e do gerente regional do Sebrae-SP, Fábio Gerlach.

Comércio aquecido

O programa Vitrine Digital vem ao encontro dos novos comportamentos dos consumidores e do crescimento do comércio em Americana. Segundo dados da Receita Federal, desde o ano de 2021, 6.251 empresas foram abertas no setor do comércio no município, enquanto 1.996 foram fechadas, correspondendo a um saldo positivo de 4.255 empresas no período. Do total de novos negócios, 1.238 são do segmento de vestuário. Considerando somente os números deste ano no comércio, foram 828 empresas abertas e 58 fechadas.

O balanço do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) também reflete o desenvolvimento do município. Desde o ano de 2021, a cidade registra um saldo positivo de 12.153 novos postos de trabalho, sendo 3.238 no comércio. Já em 2025, foram 1.091 empregos gerados, sendo 286 no comércio.

Programação completa do Programa Vitrine Digital:

09/09 – 19h – Auditório do CCL

Abertura com palestra de sensibilização para todos: “Do físico ao digital: o que mudou no comércio e por que o físico não basta”

16/09 – 19h – Acia

1ª palestra para o público-alvo iniciante: “Desvendando o comércio digital: como começar”

23/09 – 19h – Acia

1ª palestra para o público-alvo já atuante no digital: “Escalando vendas digitais: como aumentar o faturamento com multicanais”

30/09 – 19h – Acia

2ª palestra para o público-alvo iniciante: “Como atrair e converter clientes digitais”

07/10 – 19h – Acia

2ª palestra para o público-alvo já atuante no digital: “Gerando oportunidades: como aumentar a visibilidade e atrair clientes digitais”

21/10 – 19h – Auditório do CCL

Palestra de encerramento: “Como continuar crescendo e se destacar no mercado digital”

