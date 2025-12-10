Programação “EnCantos e Luzes de Natal 2025” é alterada em Americana
A programação “EnCantos e Luzes de Natal 2025”, promovida pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, foi alterada. As atividades previstas para a noite desta terça-feira (9) foram suspensas em função das chuvas, enquanto o show “Lendas do Rock”, que seria realizado pela banda ClassRock nesta quarta-feira (10), foi cancelado.
O “EnCantos e Luzes de Natal 2025” teve início na última sexta (5) e conta com uma série de apresentações culturais gratuitas na região da Praça Comendador Müller, incluindo shows musicais, desfile, corais, presépio vivo e concertos. No sábado (6), a banda cristã de rock Rosa de Saron emocionou o público em um palco montado na Rua Fernando de Camargo, em frente à praça.
Confira a programação atualizada:
09/12 (terça-feira)
Programação cancelada em função das chuvas
10/12 (quarta-feira)
18h – Trilha sonora natalina
11/12 (quinta-feira)
18h – Trilha sonora natalina
Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento
20h – Americana Jazz Big Band
12/12 (sexta-feira)
18h – Trilha sonora natalina
Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento
19h – Coral Risoleta ComuniCanto da Escola Estadual Prof.ª Risoleta Lopes Aranha
20h30 – Coral Musipaz
13/12 (sábado)
18h – Trilha sonora natalina
Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento
20h – Pedro Paulo Piano in Concert: Quem quer ouvir Piano?
16/12 (terça-feira)
18h – Trilha sonora natalina
Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento
19h – Apresentação dos alunos do curso de Produção Cultural do SENAC Americana
17/12 (quarta-feira)
18h – Corda Coral “Maestrina Marília Andrade” e Cia Dondé
20h30 – Orquestra Sinfônica Municipal de Americana com participação especial: “Grupo Choro de Resistência”
18/12 (quinta-feira)
18h – Premiação do Concurso de Decoração Natalina 2025
19h – Orquestra e Coral UMADAME
20h30 – Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi” e corais convidados
19/12 (sexta-feira)
18h – Trilha sonora natalina
19h – Coral Ítalo-Brasileiro
20h – Piano In Concert com Mateus Pavan
21h – Hilda Maria: Choro Cantante
20/12 (sábado)
18h – Trilha sonora natalina
20h – Coral Glorificantus
