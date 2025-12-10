Programação “EnCantos e Luzes de Natal 2025” é alterada em Americana

A programação “EnCantos e Luzes de Natal 2025”, promovida pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, foi alterada. As atividades previstas para a noite desta terça-feira (9) foram suspensas em função das chuvas, enquanto o show “Lendas do Rock”, que seria realizado pela banda ClassRock nesta quarta-feira (10), foi cancelado.

O “EnCantos e Luzes de Natal 2025” teve início na última sexta (5) e conta com uma série de apresentações culturais gratuitas na região da Praça Comendador Müller, incluindo shows musicais, desfile, corais, presépio vivo e concertos. No sábado (6), a banda cristã de rock Rosa de Saron emocionou o público em um palco montado na Rua Fernando de Camargo, em frente à praça.

Confira a programação atualizada:

09/12 (terça-feira)

Programação cancelada em função das chuvas

10/12 (quarta-feira)

18h – Trilha sonora natalina

11/12 (quinta-feira)

18h – Trilha sonora natalina

Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento

20h – Americana Jazz Big Band

12/12 (sexta-feira)

18h – Trilha sonora natalina

Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento

19h – Coral Risoleta ComuniCanto da Escola Estadual Prof.ª Risoleta Lopes Aranha

20h30 – Coral Musipaz

13/12 (sábado)

18h – Trilha sonora natalina

Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento

20h – Pedro Paulo Piano in Concert: Quem quer ouvir Piano?

16/12 (terça-feira)

18h – Trilha sonora natalina

Presépio Vivo – Casa do Conto: com performance teatral durante o evento

19h – Apresentação dos alunos do curso de Produção Cultural do SENAC Americana

17/12 (quarta-feira)

18h – Corda Coral “Maestrina Marília Andrade” e Cia Dondé

20h30 – Orquestra Sinfônica Municipal de Americana com participação especial: “Grupo Choro de Resistência”

18/12 (quinta-feira)

18h – Premiação do Concurso de Decoração Natalina 2025

19h – Orquestra e Coral UMADAME

20h30 – Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi” e corais convidados

19/12 (sexta-feira)

18h – Trilha sonora natalina

19h – Coral Ítalo-Brasileiro

20h – Piano In Concert com Mateus Pavan

21h – Hilda Maria: Choro Cantante

20/12 (sábado)

18h – Trilha sonora natalina

20h – Coral Glorificantus

