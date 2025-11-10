Programação do Novembro Azul segue nas unidades de saúde de Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, segue com as ações do Novembro Azul no Município. Ao longo do mês, os serviços de Saúde intensificam os atendimentos e orientações voltados às questões relacionadas à saúde dos homens, com destaque para a prevenção do câncer de próstata e de outras doenças e agravos, como a diabetes.

Na última sexta-feira (7), profissionais de saúde da rede participaram de um ciclo de palestras sobre diabetes na Secretaria de Educação, em evento organizado pela ADSB (Associação dos Diabéticos de Santa Bárbara d’Oeste). O encontrou teve como tema “Educar para Salvar”, sendo ministrado pela endocrinologista pediátrica Bárbara Arruda, a biomédica sanitarista Hianka Reis e a nutricionista Daniela Nívea Alves.

Durante a iniciativa foram reforçadas algumas orientações voltadas à prevenção, diagnóstico e tratamento da diabetes. Entre os tópicos abordados estiveram: tipos de diabetes; importância do acolhimento ao paciente; estatísticas da doença no Brasil; cuidados nutricionais; como conviver com diabetes com autonomia; importância da prática regular de atividade física; mitos sobre a diabetes; identificação de sintomas; armazenamento e transporte correto da insulina; entre outros.

As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e os Complexos Regionais de Saúde, que contam com decoração especial alusiva ao tema, seguem com a realização de salas de espera ativas por meio dos grupos de promoção da saúde, como o Faça Saúde e o Programa QualiVida, e, quando indicado, encaminhamentos para exames, como aferição de pressão arterial, glicemia, triagem de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), exame de PSA, entre outros.

Outros setores da Saúde também estão mobilizados com a campanha, por meio de palestras e da divulgação dos serviços disponíveis na rede. Entre os temas trabalhados durante o Novembro Azul estão: fatores de risco para doenças cardiovasculares, diabetes, tabagismo, etilismo, hábitos saudáveis, alimentação e atividade física, além de orientações sobre os principais sintomas do câncer de próstata e sobre quando realizar os exames investigativos.

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que, no triênio 2023-2025, surjam 71.730 novos casos por ano de câncer de próstata no país, o que corresponde a um risco estimado de 67,9 casos para cada 100 mil homens. Trata-se do câncer mais incidente na população masculina, excluindo os tumores de pele não melanoma, e também do segundo que mais mata homens no país. Somente em 2021, mais de 16 mil brasileiros perderam a vida em decorrência da doença, o que representa, em média, 44 óbitos por dia. Esses dados reforçam a urgência da conscientização e da disseminação de informações.

Para ter acesso aos serviços disponíveis, basta comparecer à UBS mais próxima da residência e verificar o cronograma com os atendimentos e ações oferecidos.

