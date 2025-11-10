Chegada do Papai Noel abre a temporada natalina no Shopping ParkCity Sumaré

Acompanhado de uma turma animada de moto clubes e triciclistas, o bom velhinho chegou espalhando alegria ao público que lotou o empreendimento para recebê-lo

O Papai Noel fez sua grande entrada no Shopping ParkCity Sumaré neste domingo, 9/11 – e trouxe muita alegria junto com ele. Em uma festa que encantou o público, o bom velhinho abriu a temporada de comemorações natalinas acompanhado por motoclubistas e triciclistas, músicos, artistas circenses e seus tradicionais ajudantes. A chegada irreverente e cheia de encanto surpreendeu pessoas de todas as idades.

A programação começou com a Parada Natalina que percorreu o empreendimento espalhando uma energia contagiante. Durante todo o evento houve distribuição de pipoca e algodão-doce, em parceria com a escola de idiomas Wizard – Sumaré.

A apresentação do musical “Circo de Natal”, realizada na Alameda ParkCity, antecedeu a chegada do Papai Noel. O público acompanhou e cantou as tradicionais canções natalinas, elevando ainda mais a potência do espetáculo.

Em um majestoso trenó, o Papai Noel surgiu acompanhado de um animado grupo de moto clubes e triciclistas, que deixou o público fascinado. Em seguida, os personagens conduziram o Cortejo Natalino pelo empreendimento até o trono, na Praça de Alimentação, onde o bom velhinho foi ovacionado. Em poucos instantes, uma longa fila de crianças e adultos se formou para tirar fotos e, claro, fazer um pedido.

Elisangela Kanashiro, mãe do Eike, de 10 anos, foi ao Shopping só para ver a chegada do Papai Noel. “Meu filho adora o espetáculo e viemos especialmente para assistir e ver a decoração”, contou. Animado, Eike acompanhou a festa e curtiu cada detalhe.

Decoração exclusiva

Neste ano, o Shopping ParkCity Sumaré conta com uma decoração exclusiva de Natal na Praça de Alimentação. Lúdica e com referências circenses, a ambientação traz detalhes arredondados e arabescos, tons de vermelho e dourado, globo iluminado, além de outros itens decorativos nas áreas interna e externa, como corredores, fachada, ParkCity Play e Alameda ParkCity. Além disso, pela primeira vez a estrutura da caixa-d´água do empreendimento ganhou iluminação especial, deixando a decoração da área externa ainda mais charmosa. A decoração chamou a atenção de Ana Carolina Valentim, que levou os quatro filhos para ver a chegada do Papai Noel. “Está muito lindo, com muito brilho. Eu amei”, contou.

Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do empreendimento, ressalta que a cada ano o evento que marca a chegada do Papai Noel atrai mais pessoas. “O Natal é uma época especial, aguardada com muita expectativa pelas famílias e as comemorações no Shopping ParkCity Sumaré já se tornaram uma tradição para o público que gosta de vivenciar toda a magia dos momentos natalinos”, afirma.

O público poderá apreciar a decoração temática e os cenários instagramáveis para registrar os momentos vividos no empreendimento até o dia 5 de janeiro. Além da ambientação especial, os clientes poderão fazer fotos com o Papai Noel, que ficará no cenário principal instalado na Praça de Alimentação.

“No Shopping ParkCity Sumaré, as famílias encontram o ambiente perfeito para celebrar o Natal e criar memórias afetivas dos momentos inesquecíveis vividos aqui”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

Horário de visitação ao Papai Noel

Novembro

– De quinta a sábado, das 13h às 21h;

– Aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Dezembro

A partir do dia 2.

– De terça a sábado, das 13h às 21h.

-Aos domingos, das 14h às 20h.

Dezembro

A partir do dia 16.

– De segunda a sábado, das 13h às 21h.

– Aos domingos, das 14h às 20h.

O Papai Noel realiza pequenas pausas para alimentar as renas: de segunda a sábado, das 17h às 18h; e aos domingos e feriados, das 16h30 às 17h.

Horário especial:

Quarta-feira (24/12), Véspera de Natal, das 10h às 16h.

O Papai Noel alimenta as renas das 12h30 às 13h.

