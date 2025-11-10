Secretaria de Saúde de Americana abre inscrições para estágio

Secretaria de Saúde de Americana abre inscrições para vagas de estágio

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, abriu inscrições para o preenchimento de 12 vagas de estágio, destinadas a estudantes dos cursos de Farmácia, Administração, Informática e Ensino Médio.

Ao todo, estão disponíveis cinco vagas para Farmácia, duas para Administração, uma para Informática e quatro para Ensino Médio.

Podem se candidatar alunos matriculados em cursos noturnos ou na modalidade de Ensino a Distância (EAD), uma vez que as atividades práticas serão realizadas durante o dia.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site saudeamericana.com.br, na área de Serviços Online, opção “Cadastro para vagas de estágio”.

Os estagiários selecionados receberão bolsa-auxílio mensal de R$ 1.008,96 para o nível superior e R$ 693,66 para o ensino médio, além de auxílio-transporte de R$ 126,66.

