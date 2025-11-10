Uso consciente do 13º salário pode ser ponto de virada financeira, aponta economista

Com a chegada do fim do ano, milhões de brasileiros aguardam o depósito das parcelas do 13º salário, considerado um reforço importante no orçamento. Ainda assim, o destino dado a esse recurso precisa ser avaliado com cautela, pois pode definir se o próximo ano começará com tranquilidade ou com novas despesas.

Para o economista e diretor da Alpha Wave Capital, Tiago Hansen, o primeiro passo é decisivo: quitar os débitos com juros mais altos, como cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal, deve ser prioridade, pois geram o chamado “efeito bola de neve”. “Antes de pensar em investir, é fundamental eliminar as dívidas caras, especialmente as de juros elevados. O ganho dos investimentos dificilmente supera o custo desses passivos”, explica.

Com as contas em dia, o segundo passo é montar uma reserva de emergência, capaz de cobrir de três a seis meses de despesas. Só depois disso faz sentido direcionar parte do 13º para investimentos de médio e longo prazo. Um modelo prático para organizar o uso do benefício, segundo Hansen, é o da divisão em três partes: 50% para quitar despesas ou reforçar a reserva de emergência, 30% para investimentos e 20% para consumo ou lazer. “Não é uma regra rígida, mas um ponto de partida saudável. Assim, o trabalhador aproveita o benefício sem comprometer o orçamento futuro”, orienta.

Para quem está com as finanças equilibradas, investir o 13º faz todo sentido. Com a Selic ainda em patamar elevado, a renda fixa continua oferecendo retornos atrativos e seguros. O especialista, no entanto, destaca a importância de diversificar. “Parte dos recursos pode ser alocada em fundos multimercado, como o Alpha Wave 300, que combina gestão ativa e exposição global, capturando ganhos adicionais e proteção cambial. O importante é entender que o 13º não é um bônus para gastar, e sim uma oportunidade anual de fortalecimento financeiro”, afirma.

Black Friday exige atenção no uso do recurso

Com o benefício caindo na conta em meio à temporada de promoções aberta pela Black Friday, Hansen alerta para os riscos do consumo por impulso. “É importante comprar com propósito, ou seja, apenas o que realmente se precisa. A Black Friday pode ser uma boa oportunidade para antecipar compras planejadas, mas nunca deve servir de impulso”, pontua.

A recomendação é pesquisar o histórico de preços e evitar parcelamentos longos que comprometam o orçamento do próximo ano. “Comprar bem também é uma forma de investir”, completa o gestor de investimentos. Para muitos trabalhadores, o 13º é tratado como um bônus, mas na visão de Hansen, ele deveria ser visto como um instrumento de planejamento. “Usar o 13º com estratégia é o primeiro passo para quebrar o ciclo do endividamento. Quem quita dívidas, ou reforça a reserva em dezembro, entra em janeiro com fôlego e tranquilidade para planejar o ano”, complementa.

Para finalizar, o economista ainda destaca um conselho essencial para o uso consciente do benefício. “Transforme o 13º em um ponto de virada, não de alívio temporário. Em vez de apagar incêndios, use o dinheiro para corrigir a causa. Quem aprende a planejar o 13º começa o ano com liberdade e previsibilidade financeira”, finaliza.

