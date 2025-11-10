Dr. Rovina discute Muralha Digital e Profª Juliana ação climática em Americana

Professora Juliana propõe inclusão do Dia Municipal para Ação Climática no calendário oficial de Americana

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou um projeto de lei na secretaria da Câmara Municipal de Americana propondo a inclusão do Dia Municipal para a Ação Climática no calendário oficial de Americana.

De acordo com a parlamentar, o objetivo da proposta é promover a conscientização, focada na instituição e aprimoramento de protocolos de prevenção e resposta aos eventos climáticos extremos, visando salvaguardar a vida de todos os brasileiros e brasileiras ante tais eventos.

“Temos presenciado, de forma cada vez mais frequente em nossa região, longos períodos de estiagem, ondas de calor intenso, queimadas persistentes e de grandes proporções, além de tempestades e vendavais. Aqui em Americana, tivemos ao menos um episódio de cada um desses fenômenos nos últimos dois meses, o que evidência como as mudanças climáticas já são percebidas mesmo em locais que não costumam ser atingidos por grandes desastres, como terremotos ou enchentes de grande porte”, afirma Juliana.

O texto prevê que que além das atividades tradicionais, como palestras, rodas de conversa e apresentações sejam realizados treinamentos e exercícios focados no planejamento, na preparação e na execução de ações preventivas, adaptativas e, especialmente, de urgência diante de eventos climáticos extremos. “Além das ações voltadas à emergência climática, o projeto também prevê atividades práticas relacionadas a habilidades básicas de sobrevivência em situações gerais de risco, como evacuação de grandes estabelecimentos e procedimentos de primeiros socorros”, ressalta.

O projeto será encaminhado às comissões permanentes e, não havendo impedimento legal para sua tramitação, será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária.

Rovina discute segurança pública e balanço do programa Muralha Digital com diretor da Gama

O vereador Dr. Wagner Rovina (PL) se reuniu na quinta-feira (06) com o diretor-comandante da Guarda Municipal de Americana, Marco Aurélio da Silva, para tratar de temas relacionados à segurança pública no município.

Durante o encontro, foram discutidos o balanço das ações realizadas pela corporação, os resultados do trabalho integrado com as forças policiais e o avanço do programa Muralha Digital, responsável pelo monitoramento por câmeras e o uso de tecnologia no combate à criminalidade.

“A segurança pública é uma das maiores demandas da nossa cidade. O trabalho da Guarda Municipal tem mostrado resultados positivos e a Muralha Digital é uma ferramenta essencial para ampliar a capacidade de resposta e prevenir crimes com o uso da tecnologia”, afirmou Dr. Rovina.

