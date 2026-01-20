Projeto inicia aulas gratuitas de natação para meninas em Americana

Apoiado pela Suzano, Instituto Todos Pelo Esporte inicia projeto “Todos pela Natação: Só Para Elas”: inclusão, equidade de gênero e acesso ao esporte

Leia + sobre esportes

Com o apoio da Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, o Instituto Todos Pelo Esporte deu início, no último dia 5 de janeiro, às aulas do projeto “Todos Pela Natação: Só Para Elas”. A iniciativa oferece aulas gratuitas de natação para 400 meninas de 6 a 17 anos, prioritariamente estudantes da rede pública, em um projeto inclusivo que também contempla meninas com deficiência física.

Ainda há vagas disponíveis para o período da manhã. Meninas interessadas podem se inscrever por meio do link https://forms.gle/FZwCxkTFihnpdzrg8. Mais informações podem ser obtidas pelo celular e Whatsapp: (19) 99331-0895.

“Apoiar o projeto ‘Todos Pela Natação: Só Para Elas’ é uma forma concreta de reforçar nosso compromisso em contribuir com o desenvolvimento sustentável das comunidades onde atuamos. Acreditamos que só é bom para nós se for bom para o mundo, e essa iniciativa promove inclusão, cidadania e oportunidades para meninas de Americana, incluindo atletas com deficiência. O esporte é uma ferramenta poderosa de empoderamento e transformação, e ver essas meninas conquistando espaço e confiança reflete exatamente o futuro mais justo e igualitário que queremos ajudar a construir”, destaca Joana Mamedes, coordenadora de Relacionamento Social da Suzano.

Desenvolve

Além de incentivar a prática esportiva, o projeto busca promover o desenvolvimento físico, social e emocional das participantes, reforçando a importância da inclusão e da equidade desde a infância.

Neste primeiro mês de aulas, o foco será a formação das turmas e a adaptação das alunas à piscina e à modalidade. “O início das aulas representa um momento muito esperado por todas as meninas inscritas e suas famílias. Queremos que esse primeiro contato com a natação seja acolhedor, seguro e inspirador, criando um ambiente onde elas possam se desenvolver, ganhar confiança e sonhar alto”, afirma Alessandro Serrato, superintendente executivo do Instituto Todos Pelo Esporte.

As atividades são realizadas na piscina da Academia R2 Sports, com apoio da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). A iniciativa é viabilizada por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP