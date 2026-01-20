Morre Valentino Garavani aos 93 anos

Leia + sobre moda e casa

Nascido em Milão em 1932, o estilista fundou a Maison Valentino em 1960 e desde então seu logotipo “V” ganhou o mundo.

Seus lendários vestidos vermelhos lhe renderam uma referência oficial no Pantone, o “Valentino Red”.

Valentino tinha muitas fãs leais entre celebridades como Jacqueline Kennedy, Sophia Loren, Anne Hathaway e Zendaya.

O designer anunciou sua aposentadoria em 2008, em um desfile em Paris.

Em nota de pesar nas redes sociais, a Maison Valentino homenageia Valentino Garavani com expressão de profunda gratidão e o compromisso de preservar e elevar o patrimônio criativo e cultural confiado à casa por seu fundador.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP