A Rede D’Or, maior grupo privado de saúde do Brasil, inicia o ano de 2026 com cerca de duas mil vagas de trabalho abertas em diferentes áreas no Estado de São Paulo, para atuação nos hospitais, clínicas e escritórios.

As oportunidades são para cargos ligados à assistência em saúde, como enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de farmácia, técnico de laboratório e técnico em nutrição. Também há vagas em áreas administrativas e de apoio, como recepcionista, auxiliar de suprimentos, aprendiz administrativo, funções da área de manutenção, almoxarife, líder de atendimento, copeiro, auxiliar e analista de contas médicas, entre outras.

Os valores dos salários variam conforme o cargo e a unidade de saúde. Entre os benefícios, que também variam conforme o posto de trabalho, estão vale-alimentação, vale-transporte, auxílio-creche, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida e convênios com empresas parceiras.

A maioria das oportunidades de trabalho da Rede D’Or no Estado de São Paulo está na capital paulista, incluindo hospitais como Vila Nova Star e Maternidade Star, e as unidades São Luiz no Itaim, Jabaquara, Anália Franco e Morumbi.

Outras cidades com vagas abertas são Guarulhos, Osasco e Barueri na região metropolitana; Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá e Ribeirão Pires, no ABC Paulista; e outras cidades do interior como Atibaia, Campinas e São José dos Campos.

Como se candidatar

Os detalhes e descrição de cada vaga, bem como os requisitos necessários para se candidatar a cada uma delas, podem ser obtidos no site trabalheconosco.vagas.com.br/rededor.

Basta digitar o cargo ou palavra-chave no campo de busca, ou usar os filtros de área e cidade. Atenção, os canais oficiais para candidatura às vagas de emprego da Rede D’Or são apenas o Linkedin e o Vagas.com.

Sobre a Rede D’Or

Maior empresa de saúde da América Latina, com presença em 13 estados brasileiros e no Distrito Federal, a Rede D’Or tem foco em atendimento humanizado, qualificação da equipe, adoção de novas tecnologias, sendo referência em gestão hospitalar e na prestação de serviços médicos. Fundada em 1977, no Rio de Janeiro, a Rede D’Or conta com 79 hospitais, 55 clínicas oncológicas, serviços complementares, e investe em inovação e pesquisa clínica, por meio do IDOR – Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino.