Projeto cultural leva cinema gratuito ao MAC Americana nesta 6ª-feira

O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana recebe a exibição gratuita do curta-metragem “Kintsugi”, escrito e dirigido por Asher Freidberg, nesta sexta-feira (31), às 19h. A atividade integra o projeto cultural Kintsugi, realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e pelo Governo Federal, via Ministério da Cultura, e idealizado pela artista Pietra Borges, que busca promover a autovalorização e a resiliência feminina por meio da arte e da partilha de vivências. A entrada é gratuita.

O curta “Kintsugi” traz a história de Jack, um homem que, em meio ao desespero, inicia uma jornada de autodescoberta por meio de suas memórias. A trama utiliza a estética da técnica japonesa de reparar cerâmicas com ouro para simbolizar a possibilidade de renascimento e transformação pessoal.

Após a sessão, haverá um bate-papo com a assistente social Carol Ardrim, a psicóloga Vitória Soares e a artista Tatah Borges, em uma reflexão sobre os processos de reconstrução, tanto na arte quanto na vida.

Inspirado na filosofia japonesa que enxerga as cicatrizes como parte da história e da beleza de um objeto, o projeto é voltado especialmente para mulheres em tratamento oncológico atendidas pela Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) de Americana. As participantes tiveram oficinas de arteterapia, experiências com a técnica Kintsugi, fotografia e criação de lenços em aquarela. O objetivo é que cada atividade ajude no fortalecimento emocional e na redescoberta da autoestima.

Para a coordenadora do projeto, Pietra Borges, a iniciativa é uma forma de unir sensibilidade artística e fortalecimento humano. “O Kintsugi é uma metáfora potente para mostrar que não somos menos por termos cicatrizes, pelo contrário, podemos nos reconstruir e revelar uma beleza única por meio delas. Ver essas mulheres expressarem suas histórias pela arte é transformador”, comentou.

O secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini, destacou a importância de abrigar ações que dialoguem com a comunidade. “O MAC tem sido um lugar de encontros, trocas e fortalecimento da cultura local. É essencial que os espaços culturais deem visibilidade a projetos artísticos que promovem a reflexão social, aproximando pessoas e valorizando trajetórias”, declarou.

As obras produzidas ao longo das oficinas foram reunidas em uma exposição no MAC de Americana, celebrando a trajetória das participantes e revelando a beleza da reconstrução. A exposição “Kintsugi – A Beleza das Cicatrizes” pode ser visitada até esta sexta-feira, das 9h às 17h, com entrada gratuita.

A exibição é uma realização de Pietra Borges, em parceria com o Cineclube Sofá, e conta com o apoio da Balão Cúbico e da Unacon.

O projeto cultural é realizado pela Prefeitura e Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e foi selecionado através do edital de chamamento público PNAB 05/2024, nos termos da Lei Federal Nº 14.399/2022 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, com o apoio do Conselho Municipal de Cultura (Comcult) e produção de Pietra Borges.

