Um homem que roubou 7 peças de salame acabou preso após ação da Guarda Municipal de Americana (GAMA) na tarde desta terça-feira.

A ação da Gama se deu por meio da Equipe C, que prendeu em flagrante um homem acusado de furto em estabelecimento comercial na tarde desta terça-feira (28), por volta das 14h25, na Rua do Vaticano, em Americana.

Os GCMs M. Alves e Laércio foram acionados pelo setor de segurança de um Supermercado, após um indivíduo ser detido por funcionários no interior do local.

Muito salame

De acordo com o relato, o homem pagou por algumas mercadorias, mas escondeu sete peças de salame, avaliadas em aproximadamente R$ 50 cada, dentro de uma bolsa que carregava, tentando deixar o estabelecimento sem efetuar o pagamento.

Identificado como S. L. S. G. de 46 anos, o autor foi detido e conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de furto.

O homem permaneceu à disposição da justiça.

