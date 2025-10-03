Projeto cultural em SBO foca acessibilidade com espetáculo “Inunda-me” no domingo

Por meio de recursos da Política Nacional Aldir Blanc, a artista Isadora Ifanger apresenta neste domingo (5), às 19 horas, no CEU das Artes, em Santa Bárbara d’Oeste, o espetáculo gratuito “Inunda-me”, dentro do projeto “Deforma: Acessibilidade em Cena e Cultura DEF”. A programação difunde a cultura do acesso pelo Estado de São Paulo e integra apresentações de teatro e performance com recursos de acessibilidade.

O espetáculo “Inunda-me” tem como base textos literários e musicais e traz à cena a história de uma mãe que perde o filho para o mar e passa a buscá-lo em tudo que é úmido, em uma crescente inundação de desespero, amor e solidão. A audiodescrição é narrada em microfone aberto, transformando-se em parte da dramaturgia, recurso que também conta com tradução em Libras.

Além da apresentação em Santa Bárbara d’Oeste, o projeto contempla a performance “Deforma”, em que a própria artista realiza a audiodescrição em cena, acompanhada pela intérprete de Libras e pela violoncelista Luca D’Alessandro. A proposta traz referências históricas de artistas e pesquisadores com deficiência no Brasil, utilizando linhas vermelhas no espaço como metáfora da ancestralidade da pessoa com deficiência.

O “Deforma: Acessibilidade em Cena e Cultura DEF” foi contemplado pelo Edital Fomento CultSP PNAB Nº 27/2024 – Difusão e Circulação de Projetos Artísticos Culturais e já percorreu, desde maio, cidades como Botucatu, Campinas, Hortolândia, Matão, São Carlos, São José dos Campos, São Roque, São Sebastião e Sertãozinho.

Sobre a artista

Isadora Ifanger é atriz, performer e artista def (PCD), bacharel em Artes Cênicas pela Unicamp e mestranda no Mestrado Profissional em Artes da Cena: Laboratório de Mediação Cultural – Escola Itaú Cultural e Escola Superior de Artes Célia Helena. Atua como audiodescritora e produtora de acessibilidade cultural, com pesquisa voltada à inserção da audiodescrição como linguagem teatral. Em 2023 estreou seu primeiro espetáculo solo, “Inunda-me”, e a performance “Deforma”, ambos contemplados pelo Fundo de Investimentos Culturais de Campinas – FICC 2022.

Serviço:

Espetáculo Inunda-me | Isadora Ifanger pela Política Nacional Aldir Blanc

Domingo, 5 de outubro, às 19 horas

Local: CEU das Artes – Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Acessibilidade: Libras e Audiodescrição

Classificação: Livre

Entrada gratuita

