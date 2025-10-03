A Vigilância Sanitária de Americana realizou, na noite desta quinta-feira (2), uma nova blitz de fiscalização em estabelecimentos comerciais que vendem bebidas alcoólicas, com o apoio das Polícias Civil e Militar.

O objetivo da operação é preservar a saúde da população diante do registro de casos suspeitos de intoxicação por metanol relacionados ao consumo de bebida alcoólica adulterada no Brasil. A ação resultou na interdição de três estabelecimentos, nos bairros Jardim Progresso, Jardim São Paulo e Jaguari.

No Jardim Progresso, a ação foi realizada em uma adega, em conjunto com a Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas), da Polícia Militar, e resultou na apreensão de drogas em flagrante e apreensão do responsável pelo local.

Além disso, o estabelecimento foi interditado por falta de Certificado de Licenciamento Integrado. A Polícia Científica também esteve no local e recolheu amostras para análise.

Já no Jardim São Paulo, durante inspeção de rotina em conjunto com a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Polícia Civil, a Vigilância interditou um depósito por falta de Certificado de Licenciamento Integrado vigente.

Durante a ocorrência, foram encontradas e descartadas seis garrafas de cerveja que estavam fora do prazo de validade. Os responsáveis comprovaram a procedência das bebidas comercializadas no local, apresentando todas as notas fiscais, e não foram encontrados produtos sem identificação.

A Vigilância interditou também uma adega no bairro Jaguari, por não possuir o Certificado de Licenciamento Integrado. O estabelecimento também teve os produtos interditados parcialmente, pelo fato de o responsável não ter apresentado as notas fiscais.

Fala diretor da Uvisa Americana

O diretor da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa), Antônio Donizetti Borges, destacou que a fiscalização tem caráter de proteção à saúde pública. “O trabalho das equipes é garantir que os consumidores não sejam expostos a produtos de origem duvidosa ou que ofereçam riscos à saúde. A população pode ter a tranquilidade de que a Prefeitura segue firme no combate a irregularidades e na promoção da segurança alimentar”, assegurou.

A coordenadora da Vigilância Sanitária, Eliane Ferreira, reforçou a importância da parceria com a população. “As denúncias são fundamentais para que possamos agir com rapidez. Nosso objetivo é tanto orientar os comerciantes sobre as normas quanto proteger o consumidor de práticas que coloquem sua saúde em risco”, disse.

A Vigilância Sanitária lembra que os estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas são submetidos a fiscalizações de rotina ou sempre que há necessidade de apuração por denúncias. A Prefeitura orienta os consumidores a adquirirem bebidas apenas em locais regularizados e denunciarem irregularidades por meio do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), pelo telefone (19) 3475-9024 ou pelo site www.americana.sp.gov.br, especialmente em casos de suspeita de comércio clandestino ou venda de produtos com preços muito abaixo do mercado.

