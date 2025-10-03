No mês das crianças, Tivoli recebe a exposição “Brinquedos que Contam Histórias”

Mostra gratuita, de 3 a 25 de outubro em dois espaços, promete encantar diferentes gerações

Leia + sobre diversão e arte

O Tivoli Shopping recebe a partir desta sexta-feira, dia 3, a exposição “Brinquedos que Contam Histórias”, projeto desenvolvido exclusivamente para os shoppings do Grupo AD. A atração, que tem entrada gratuita, convida o público a revisitar memórias afetivas e vivenciar experiências lúdicas que unem diferentes gerações em torno da magia dos brinquedos.

No Tivoli, a mostra estará dividida em dois espaços:

Em frente ao Restaurante Coco Bambu, o público encontrará um ambiente monitorado, com atividades interativas e acompanhamento especializado, proporcionando uma vivência ainda mais envolvente e segura para as crianças;

Em frente à loja Renner, um túnel cenográfico estará aberto para livre acesso dos visitantes. Nele, será possível conhecer a linha do tempo dos brinquedos, desde os anos 1960 até os anos 2000, em um percurso que conecta diferentes décadas e estilos de diversão.

Uma viagem pela memória e pela imaginação

Com brinquedos clássicos, jogos de tabuleiro, estações de videogames e brincadeiras que marcaram gerações, a exposição permite que pais e avós compartilhem lembranças com filhos e netos, transformando a visita em um momento de conexão e afeto.

“O Tivoli tem como compromisso oferecer experiências que unem cultura, lazer e emoção. Receber uma mostra como essa é muito especial porque ela fala diretamente ao coração das famílias, trazendo a oportunidade de reviver momentos e apresentar às novas gerações como a brincadeira sempre foi, e continua sendo, parte fundamental da infância”, afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Com cenários instagramáveis, como o carrossel e o teatro de fantoches, além de espaços de desenho e pintura coletiva, a mostra garante momentos de diversão, aprendizado e muita nostalgia.

Como funciona a exposição

Os espaços da exposição “Brinquedos que Contam Histórias” poderão ser visitados de 03 a 25 de outubro, de segunda a sábado, das 14h30 às 20h10 (última entrada) e aos domingos, das 14h às 19h40 (última entrada).

Com classificação livre, a área da brinquedoteca conta com monitoras que acompanharão os visitantes em atividades guiadas. Cada turma tem capacidade para 25 visitantes e duração de 20 minutos. Crianças e adolescentes deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Já no Túnel do Tempo, instalado em frente à Renner, o acesso é por ordem de chegada, conforme a disponibilidade. O espaço também tem classificação livre.

Os espaços possuem acessibilidade para cadeirantes e seguem todas as normas de segurança, garantindo uma experiência divertida e inclusiva.

Serviço

Exposição “Brinquedos que Contam Histórias”

Quando: de 3 a 25 de outubro de 2025

Horário: Segunda a sábado, das 14h às 20h30 (última entrada às 20h10)

Domingos, das 14h às 20h (última entrada às 19h40)

Local: Em frente ao Restaurante Coco Bambu e à loja Renner | Tivoli Shopping

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP