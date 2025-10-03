Depois de passar por uma repaginada no Facebook, o restaurante Tio Zé foi posto à venda em Americana. O ponto foi famoso na década passada sendo frequentado por estudantes e trabalhadores da cidade.

O local foi interditado este ano pela Vigilância Sanitária após denúncia de ratos circulando pela cozinha. O caso aconteceu em julho.

A autuação da Vigilância contou com o apoio da polícia. Na ocasião, os agentes se depararam com sinais evidentes de insalubridade: fezes de roedores, a presença de um rato, forte mau cheiro, alimentos armazenados sem identificação de validade e expostos sem qualquer tipo de proteção.

Oferta no face após a repaginada

OPORTUNIDADE ÚNICA PARA EMPREENDEDORES

Está à venda um restaurante completo e em pleno funcionamento, localizado no coração de Americana – Rua Dr. Vieira Bueno, 121.

Faturamento médio de R$150.000,00 mensais

Estrutura completa, pronta para trabalhar

Cozinha ampla e equipada

Sistema de self-service por quilo com buffet montado

Estufa de salgados e espaço organizado

Excelente ponto comercial, com grande fluxo de clientes