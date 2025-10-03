A vereadora de Americana Leonora Périco segue firme para ser candidata a deputada federal ano que vem pelo PL. Esta semana ela foi a Brasília para se reunir com lideranças nacionais de seu partido e recebeu o apoio da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro.

Leonora é a única mulher do PL na Câmara de Americana. O partido é o maior da cidade no campo político com o prefeito e 5 vereadores.

Leonora mais forte para vir pra deputada

O estafe de Léo segue cada vez mais empolgado. Desde a reeleição ela se aproximou de Michelle e começou a pleitear uma vaga para deputada federal nas eleições do ano que vem.

Em 2022, ainda no PDT, ela saiu para deputada estadual e consolidou o nome para voltar muito bem votada em 2024 para um novo mandato na CM Americana.

