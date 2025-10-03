Ana Castela abriu o coração: “Estamos seguindo, não estamos escondendo nada de ninguém e tá todo mundo muito feliz. Glória a Deus.”

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Em um romance com a cantora, o sertanejo Zé Felipe afirma estar vivendo a melhor fase da sua vida e que está muito feliz.

Ana Castela

Virgínia Fonseca posta 10 fotos na casa de um jogador ( Vini Jr ) que não quer aparecer com ela, pra tentar chamar atenção na internet. Zé Felipe e Ana acabam de lançar uma música romântica e acabam com a porr@ toda.

E no final, tudo o que é verdadeiro não precisa de esforço para parecer real.

Leia + sobre diversão e arte