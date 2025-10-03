A artista visual de Americana, Fanny Deltreggia, tem duas de suas obras expostas na edição de 2025 do Salão “Professor Ernesto Quissak & Quissak Jr”, em Guaratinguetá.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A mostra reúne obras de artistas de diversos estados e teve início em 2 de outubro de 2025, podendo ser visitada até o dia 17 de outubro no Foyer do Auditório Frei Galvão.

Fanny Deltreggia e suas obras

As obras de Fanny, intituladas “Entre o papel e a pele: Fazenda Jambeiro” e “Fazenda Salto Grande”, fazem parte de uma série em que a artista explora a técnica inédita de ablação sobre papel carbono.

A artista aborda temas como memória e identidade a partir de espaços históricos da cidade, com o objetivo de provocar reflexões acerca do racismo estrutural e das nossas relações sociais.

Salão “Professor Ernesto Quissak & Quissak Jr” 2025

Quando: De 2 de outubro a 17 de outubro de 2025

Horário: Segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e aos sábados, das 10h às 13h.

Onde: Foyer do Auditório Frei Galvão – Praça Conselheiro Rodrigues Alves, 48 – 1º andar – Centro.

Entrada: Gratuita.

Leia + sobre diversão e arte