Crise do metanol: produtores de eventos reforçam medidas para garantir a confiança do público

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento

A crise provocada pela circulação de bebidas contaminadas por metanol já contabiliza mais de 30 mortes em Minas Gerais, com novos casos surgindo em São Paulo e outros polos do Brasil, segundo autoridades de saúde. A tragédia provocou um alerta imediato também nos bastidores da indústria do entretenimento. Produtores de eventos de médio e grande porte passaram a revisar protocolos, reforçar comunicados preventivos e estabelecer novos critérios de curadoria e fiscalização para garantir a segurança dos participantes.



Com milhares de pessoas circulando semanalmente por festivais e festas em todo o país, a origem e a certificação das bebidas servidas se tornam, mais do que nunca, elementos centrais para a operação — tanto do ponto de vista jurídico quanto da confiança do público.



“Infelizmente, quando acontece uma tragédia como essa, todo o setor é impactado. A responsabilidade é enorme e, no nosso caso, a rastreabilidade das bebidas é tão rigorosa quanto a contratação de um artista”, afirma Patrik Cornelsen, diretor da produtora Planeta Brasil Entretenimento, que realiza, em média, mais de 10 eventos anuais em Curitiba, entre festivais de grande porte, festas temáticas e ações proprietárias com venda direta e operação de bar fixo.



“Trabalhamos apenas com marcas homologadas, exigimos nota fiscal de cada item e atuamos com distribuidores que garantem a procedência direta da indústria, sem intermediação de atacadistas. Toda a armazenagem dos fornecedores é feita sob condições controladas e com rastreabilidade por lote, o que nos dá a tranquilidade de operar com segurança e responsabilidade”, completa.



Além dos cuidados com fornecedores e contratos, muitos eventos estão reforçando sua comunicação com o público por meio de redes sociais, cartazes informativos em bares e briefings internos com equipes de atendimento, com foco em orientar sobre os perigos de bebidas de origem duvidosa.



“É um momento de responsabilidade coletiva. Precisamos lembrar que o entretenimento é também um espaço de confiança — e essa confiança se constrói em cada detalhe que o público nem sempre vê, mas sente no ambiente seguro que entregamos”, finaliza Cornelsen.



A agenda de eventos segue normalmente nas principais capitais, mas a atenção redobrada entre produtores, marcas e fornecedores deve pautar os próximos meses, especialmente com a chegada do verão e o crescimento do número de festas open bar e festivais em todo o Brasil.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP