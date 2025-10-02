Marcos Caetano inspeciona descarte irregular de lixo no Parque Gramado

O vereador Marcos Caetano (PL) visitou nesta quarta-feira (1) uma área localizada na Rua Miguel Lauro Sacoman, no bairro Parque Gramado, para fiscalizar o descarte irregular de lixo. De acordo com o parlamentar, moradores do bairro registraram reclamações sobre o acúmulo de resíduos no local.

Ao constatar o montante de lixo depositado, Marcos Caetano afirmou que vai solicitar providências à prefeitura de Americana para que sejam intensificadas ações de limpeza e fiscalização na região. O vereador também reforçou a importância da conscientização da população sobre os riscos do descarte incorreto de resíduos.

“É fundamental que o poder público faça sua parte, mas também precisamos do apoio da comunidade. A população deve se conscientizar de que não podemos transformar nossas ruas em depósito de lixo. Preservar o bairro e ter a conscientização ambiental é responsabilidade de todos”, concluiu.

