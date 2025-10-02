O São Paulo bateu Fortaleza por 2 a o na noite desta quinta-feira e voltou a respirar no Campeonato Brasileiro. O tricolor foi a 38 pontos e o time do Ceará segue na zona do rebaixamento.

Técnico Crespo respira mais aliviado junto com medalhões, mas pressão ainda deve seguir nas próximas rodadas.

Tapia abriu o placar do tricolor logo aos 11 minutos e o jogo seguiu amarrado com o time da casa buscando empate. A consolidação da vitória só veio aos 40 do segundo tempo com o Luciano anotando o gol final da partida.

São Paulo e Palmeiras

Agora ficou recebe o Palmeiras no próximo domingo em jogo com grande pressão dos dois lados.

