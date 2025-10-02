O Gaema (Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente) do Ministério Público de São Paulo em Piracicaba quer que a Polícia civil investigue a poluição da represa de Salto Grande em americana.

O promotor Ivan Carneiro Castanheiro enviou documento de 13 páginas para a polícia da cidade pedindo que sejam investigadas as condições de tratamento de esgoto na região das praias dos Namorados e Azul.

O promotor afirma ter recebido denúncias ao longo dos últimos quatro meses sobre problemas no tratamento de esgoto em vários pontos da cidade.

Gaema pede para ouvirem autoridades

Ele pede que o denunciante, Marcelo Masoca, e autoridades da cidade sejam ouvidos para se entender em que condição se encontra o tratamento de esgoto na cidade.

CRISE DA ÁGUA– Americana passa hoje por uma crise de abastecimento de água e atualmente o foco do DAE reduzir danos e levar água para casa dos Americanenses.

