Espetáculo apresenta lendas afro-brasileiras no fim de semana em Americana

O espetáculo teatral “Odus”, apresentado pelo grupo Histórias dos Odus, chega em Americana nos dias 3 e 4 de outubro, trazendo a magia das lendas afro-brasileiras para o Centro de Cultura e Lazer (CCL). A entrada é gratuita e as apresentações acontecem na sexta-feira (3) às 20h e no sábado (4) às 18h30.

Explorando a riqueza da cultura iorubá, os atores utilizam gestos e ritmos característicos para apresentar uma dramaturgia inspirada na obra “Os Príncipes do Destino – Histórias da Mitologia Afro-Brasileira”, de Reginaldo Prandi. As lendas dos Dezesseis Príncipes serão abordadas, trazendo à tona temas como a criação do mundo, a relação dos seres humanos com a terra e a consciência da ancestralidade.

O elenco busca fomentar o diálogo sobre questões como racismo e intolerância religiosa, criando um espaço de reflexão e respeito pela diversidade cultural.

Também haverá rodas de conversa após o espetáculo, oferecendo ao público a oportunidade de interagir com os artistas e aprofundar o conhecimento do tema do espetáculo.

O formato foi pensado para estimular discussões que façam ecoar as iniciativas em prol do patrimônio cultural.

“Odus” convida a uma escuta interna de respeito e transformação social. O espetáculo estreou em abril de 2025 e será apresentado em 20 cidades do interior paulista, em duas sessões por município.

Este projeto é realizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo e pelo Governo Federal (Ministério da Cultura) por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) com fomento do Programa de Ação Cultural SP – ProAC e apoio do Cultura da Gente de Jundiaí.

Serviço

Espetáculo: Odus

Apresentações: 3 e 4 de outubro

Entrada: Gratuita

Local: Centro de Cultura e Lazer (CCL), na Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo

Horários: dia 3 às 20h e dia 4 às 18h30

Para mais informações, entrevistas e agendamentos:

– Lucas Matheus – Assessoria de Imprensa / [email protected] 19-993454556

– Redes sociais: odus.teatro

