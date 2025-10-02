Profª Juliana quer regrar abastecimento de água por caminhões-pipa em Americana

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando que o Poder Executivo determine, em caráter emergencial, a realização de estudo técnico para estabelecer regras claras, objetivas e transparentes para implantação do uso de caminhões-pipa no abastecimento residencial fornecido pela prefeitura e pelo Departamento de Água e Esgoto (DAE).

No documento, a parlamentar aponta que que a cidade de Americana enfrenta grave crise hídrica, com recorrentes falhas no fornecimento de água que comprometem atividades cotidianas e expõem a população a riscos de saúde pública. Segundo Juliana, a ausência de planejamento e critérios claros para a distribuição de água por meio de caminhões-pipa pode se tornar desigual, aprofundar injustiças sociais e gerar a percepção de favorecimentos políticos.

A autora pede na indicação que seja elaborado pela prefeitura um documento claro, objetivo e público com o cronograma de reabastecimento de água. “Sabemos que escolas, unidades de saúde e repartições públicas já vinham sobrevivendo à falta d’água com caminhões-pipa. Agora essa medida deve se estender para os reservatórios de uso residencial, após a publicação do Decreto de Emergência Hídrica. Além de água na torneira, queremos critérios imparciais e transparentes quanto a distribuição de caminhões-pipa na cidade. A prefeitura certamente tem conhecimento dos bairros que estão sendo afetados há mais tempo por essa crise e o IBGE torna pública as informações quanto a ausência de caixa d’água nas residências. Esses devem ser os dois critérios centrais para a priorização da distribuição de água por caminhões”, comenta.

Professora Juliana pede também a priorização de bairros e residências mais vulneráveis, levando em conta capacidade de armazenamento de água, frequência da falta de abastecimento e situação sanitária; a ampla publicidade e transparência da logística de distribuição, de forma a garantir o acesso democrático à informação e a evitar qualquer forma de discricionariedade indevida; e criação de mecanismos de controle social, permitindo que a população acompanhe e fiscalize a execução da medida.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária da próxima terça-feira (7) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

