Projeto “De Onde Vem e Pra Que Serve” leva educação alimentar lúdica a escolas municipais

Durante os meses de maio e junho, a Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Setor de Alimentação Escolar, em parceria com a Faculdade de Americana (FAM), promoveu ações do projeto “De Onde Vem e Pra Que Serve”, voltado à educação alimentar de forma lúdica e participativa com alunos da rede municipal.

O projeto tem como objetivo apresentar às crianças a origem dos alimentos de origem animal e explicar sua importância para a saúde, abordando temas como carnes suína, bovina, aves, peixe, além de ovos e leite. As ações são adaptadas às diferentes faixas etárias, com o uso de recursos visuais, atividades práticas e linguagem acessível.

Nesta etapa, o projeto foi desenvolvido simultaneamente em 8 escolas municipais, com atividades direcionadas a alunos do maternal ao 5º ano do ensino fundamental. A iniciativa foi idealizada pela nutricionista Dra. Juliana Pissaia Savitsky e contou com a participação dos estagiários do curso de Nutrição da FAM, sob supervisão das nutricionistas do Setor de Alimentação Escolar e docentes da instituição.

As crianças participaram de dinâmicas interativas com maquetes feitas de materiais recicláveis, vídeos animados, jogos de mímica, painéis informativos, além de atividades avaliativas, como desenhos para colorir (para os pequenos) e jogos de verdadeiro ou falso (para os maiores), com foco no aprendizado e na fixação do conteúdo.

“O projeto reforça a importância de ensinar, desde cedo, de onde vêm os alimentos, como eles são produzidos e quais os seus benefícios nutricionais, estimulando escolhas alimentares mais conscientes e saudáveis.” Afirmou a Dra. Juliana.

Até o momento, 14 escolas municipais já participaram da iniciativa, que segue sendo aplicada em outras unidades ao longo do ano.

