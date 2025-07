O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana substituiu 5.252 hidrômetros no primeiro semestre de 2025. A renovação busca garantir mais eficiência e precisão na medição do consumo, além de contribuir para a redução de perdas no sistema de abastecimento.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A substituição segue diretrizes do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) e não gera custos para os consumidores. Em Americana, 95,51% dos hidrômetros têm até sete anos de uso, conforme estabelece a Portaria 155/2022 do Inmetro, que recomenda a verificação dos medidores a cada sete anos.

Fala o superintendente do DAE

“Seguindo os padrões estabelecidos pelo Inmetro, o DAE avalia o tempo de uso dos medidores e realiza a troca sem custos ao cidadão. O objetivo é garantir o padrão técnico de cada ligação e a prestação de um serviço de qualidade à população”, explica o superintendente Marcos Morelli.

Segundo a diretora da Unidade Comercial, Lúcia Camilo de Godoy, os equipamentos atuais têm maior durabilidade. “Como o DAE investe na renovação dos aparelhos, há uma previsão de podemos esperar mais de cinco anos em alguns casos antes de trocar. Hoje, a idade média do parque de hidrômetros da cidade, que representa o conjunto de todos os medidores de água, é de 3,6 anos”, destaca.

Leia + sobre partidos política regional