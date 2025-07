Americana e Sumaré liberam mais dinheiro pelo Banco do Povo Paulista

A Prefeitura de Sumaré alcançou resultados que considera históricos no primeiro semestre de 2025 com o Banco do Povo Paulista. O levantamento mais recente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico aponta avanços expressivos tanto na concessão de crédito quanto no número de atendimentos prestados à população.

Segundo o relatório, o volume de crédito liberado ultrapassou R$ 210 mil nos primeiros seis meses do ano, o que representa um aumento de 53,7% em relação ao mesmo período de 2024, quando o montante foi de R$ 137 mil.

“Investimos em tecnologia, capacitação da equipe e em nos aproximar da população. Os dados mostram que Sumaré vive um novo tempo, pautado pela eficiência, transparência e resultados concretos”, disse o prefeito Henrique do Paraíso.

O vice-prefeito, Andre da Farmácia, também celebrou os avanços. “Estamos colhendo os frutos de uma gestão que escuta e age. O Banco do Povo é hoje uma ferramenta real de transformação para os pequenos empreendedores da cidade”.

Outro dado de destaque é o salto no número de atendimentos realizados, especialmente pelos canais digitais, como WhatsApp, e-mail e telefone, que chegaram a registrar aumento superior a 1.000% em alguns meses. As visitas técnicas a empreendedores também foram intensificadas, evidenciando um modelo de gestão atento às necessidades reais do setor produtivo.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, o compromisso com o atendimento de qualidade segue como prioridade. “Seguiremos trabalhando para oferecer crédito acessível e atendimento humanizado, com foco no fortalecimento da economia local e no apoio direto aos nossos empreendedores”, reforçou.

Americana bate recorde

O Banco do Povo de Americana registrou aumento significativo na concessão de crédito nos últimos anos, com juros subsidiados e abaixo dos praticados no mercado, beneficiando microempreendedores e MEIs da cidade.

Diferentes dados demonstram a evolução. Em 2022, por exemplo, foram firmados 22 contratos de empréstimo. Já em 2024, o número saltou para 57, um crescimento de 159%. O valor total dos financiamentos também aumentou: foram R$ 832 mil em 2024, frente aos R$ 295 mil de 2020, o que significa avanço de 182%.

“Essa ajuda do Banco do Povo aos MEIs e microempreendedores de nossa cidade é essencial para o desenvolvimento dessas pessoas que geram renda para suas famílias, empregos e ajudam a movimentar nossa economia”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

O Banco do Povo Paulista oferece linhas de crédito voltadas a trabalhadores informais, MEIs, microempresas, motofretistas com CNPJ, microfranquias e produtores rurais, com ou sem CNPJ. Os valores variam de R$ 200 a R$ 21 mil, com juros mensais entre 0,34% e 0,5%, conforme o perfil do solicitante.

Em Americana, a unidade fica na Rua Anhanguera, nº 40, Centro. A unidade conta profissionais treinados para atender os empreendedores e fazer as simulações de acordo com o perfil e disponibilidade financeira.

O atendimento pode ser feito pelos telefones (19) 3475-3560 e 3475-3561 ou pelo e-mail [email protected].

