Nova Odessa recupera estradas rurais com raspas de asfalto da AutoBAn

A iniciativa foi viabilizada com o apoio do deputado federal Carlos Sampaio e vai melhorar as condições de tráfego e acesso para a população da zona rural, além de garantir a segurança viária.

Melhorias

“Estamos trabalhando para levar melhorias à vida das pessoas, principalmente nas regiões mais afastadas do centro”, afirmou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

Segundo o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Gustavo Valente, a aplicação das raspas de asfalto já começou. “Essa ação reduz custos com manutenção das estradas de terra e melhora a mobilidade para quem vive e trabalha nessas áreas”, explicou.