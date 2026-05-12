Projeto Escritores de Hortolândia faz bate-papo entre Paulo Lins e Geraldo Ribeiro
Prefeitura realiza encontro literário nesta terça-feira (12), às 16h, no auditório do Paço Municipal; evento integra calendário comemorativo aos 35 anos do município
Hortolândia comemora seu aniversário com dose dupla de literatura. A Prefeitura realiza o projeto Escritores de Hortolândia, nesta terça-feira (12). O evento terá bate-papo com os autores Paulo Lins e Geraldo Ribeiro. O encontro literário acontece, às 16h, no auditório do Paço Municipal, localizado na rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan. O projeto integra o calendário comemorativo aos 35 anos de Hortolândia.
Paulo Lins é um dos autores de destaque dos anos 1990. O escritor tornou-se conhecido com o romance “Cidade de Deus”, que retrata o bairro de mesmo nome, onde o autor viveu. A obra foi transformada em filme, com direção de Fernando Meirelles e Katia Lund. Já nos anos 2000. escreveu roteiros de alguns episódios da série “Cidade dos homens”, da Rede Globo.
Em 2012, publicou o livro “Desde que o samba é samba”, no qual conta o surgimento do samba no bairro do Estácio, na cidade do Rio de Janeiro, entre os anos 1920 e 1930. Sua obra mais recente é “A criação do novo mundo”, primeiro livro infantojuvenil de Paulo Lins, escrito em parceria com sua esposa, a também escritora Flavia Helena.
Geraldo Ribeiro é escritor e terapeuta emocional. É autor do livro “Balanço do amor: uma ferramenta de transformação”, co-escrito com sua esposa Diana Souza. A obra tem cunho de orientação e oferece para casais fortalecerem a comunicação e o relacionamento entre os parceiros.
Projeto Escritores de Hortolândia, com Paulo Lins e Geraldo Ribeiro:
Data: 12/05 (terça-feira)
Horário: 16h
Local: Paço Municipal
Endereço: Rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan
Classificação indicativa: livre
