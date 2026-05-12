O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste promoveu, nesta segunda-feira (11), o segundo encontro de 2026 do projeto “Conheça o DAE”. A atividade contou com a participação de alunos do ensino médio da Escola Estadual Comendador Emílio Romi, integrantes do projeto interno da unidade escolar, denominado “Refloresta”.

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Ao todo, 38 pessoas, entre estudantes e professores, participaram da visita. O grupo conheceu a nova represa Parque das Águas, onde realizou o plantio de 80 mudas de diferentes espécies de árvores. A ação teve como principal objetivo fortalecer as iniciativas de reflorestamento e preservação das matas ciliares, vegetação essencial que atua como barreira natural e contribui para a proteção e manutenção da qualidade dos mananciais e nascentes de Santa Bárbara d’Oeste.

Além da nova represa, os participantes visitaram a Estação Elevatória Santa Alice, ponto de captação de água bruta conhecido como Represinha, e a Estação de Tratamento de Água II (ETA II). Durante o percurso, os estudantes puderam conhecer etapas importantes do sistema de abastecimento, desde a captação da água até o processo de tratamento.

Conheça o DAE, a iniciativa

O projeto “Conheça o DAE” é coordenado pelas Diretorias de Gestão Ambiental e de Gestão de Recursos Hídricos. A iniciativa tem como objetivo ampliar o conhecimento dos participantes sobre o saneamento básico, apresentando o caminho da água desde sua captação até seu retorno ao meio ambiente após o tratamento, além de destacar as ações de preservação de nascentes, mananciais e matas ciliares realizadas pelo DAE barbarense.

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