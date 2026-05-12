Jhuan Fabrício desaparecido na região. Segundo a irmã dele, Jhuan foi visto pela última vez em Santa Bárbara d’Oeste, teria pegado ônibus para São Paulo e não deu mais notícias. “Estamos desesperados em busca de notícias”, escreveu Maria Eduarda.

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Contato de Maria Eduarda 19.995961759

Mensagem da irmã de Jhuan Fabrício enviada ao site

Pessoal, peço a ajuda de todos. Meu irmão, Jhuan Fabrício Ramos Rosa, está desaparecido. Ele foi visto pela última vez em Santa Bárbara d’Oeste, pegou onibus para são Paulo. Estamos desesperados em busca de notícias.

Se você o viu em algum lugar, no trajeto ou na capital, ou sabe de qualquer informação que possa nos ajudar a encontrá-lo, por favor, entre em contato imediatamente.

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