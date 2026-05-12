O município de Sumaré receberá nestes dias 15 e 16 de maio (sexta e sábado) o Projeto Cidadania Itinerante, iniciativa promovida pela Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania que leva gratuitamente diversos serviços essenciais à população.

A ação tem como objetivo ampliar o acesso dos munícipes a atendimentos, orientações e serviços voltados à promoção da cidadania e à garantia de direitos individuais, facilitando o acesso da população a documentos, regularizações e plataformas digitais.

No dia 15 de maio, o atendimento será realizado das 9h às 17h, na Avenida Fuad Assef Maluf, nº 2432-2532, no Jardim Rosa e Silva.

Já no dia 16 de maio, os serviços estarão disponíveis das 9h às 16h, na Praça José Ribeiro, localizada na Rua José Vedovatto.

Entre os principais serviços gratuitos oferecidos à população estão:

• Agendamento de 1ª e 2ª via de RG

• Emissão de 2ª via de CPF

• Emissão de certidões de nascimento, casamento e óbito

• Atestado de antecedentes criminais

• Instalação e orientação sobre Carteira de Trabalho Digital

• Entrada e orientação sobre seguro-desemprego

• Consultas ao Serasa

• Elaboração de currículo

• Emissão de 2ª via de contas de água, luz e telefone

• Regularização de título de eleitor e débitos eleitorais

• Registro de boletim de ocorrência

• Agendamentos de serviços da Receita Federal e INSS

• Atendimento da Defensoria Pública

• Orientações do PROCON

• Emissão de CNH digital e agendamento de renovação

• Carteira do Idoso e cartões de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência

• Emissão da CIPTEA, Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista

Além disso, o projeto também oferecerá suporte em serviços digitais e plataformas governamentais, incluindo criação e recuperação de conta GOV.BR, acesso à Plataforma Trampolim, voltada à qualificação profissional e oportunidades de emprego, e emissão do ID Jovem para jovens de baixa renda inscritos no Cadastro Único.