Caso Bandini- Cinco meses após a reconstituição da morte do empresário Renato Bandini, realizada em Americana, ainda não há informações oficiais sobre a conclusão do laudo pericial nem sobre novos desdobramentos da investigação.

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A reprodução simulada dos fatos ocorreu em 18 de dezembro de 2025. Na ocasião, a expectativa informada pelo delegado presente era de que o resultado técnico fosse concluído em cerca de 40 dias. No entanto, até agora, nenhuma atualização pública foi divulgada.



Em busca de respostas para o leitor que acompanhou passo a passo o andamento da investigação, o Portal Novo Momento entrou em contato com o delegado responsável pelo caso e também com o advogado da família Bandini para saber se o laudo já foi concluído, se as partes tiveram acesso ao conteúdo e se há previsão de manifestação oficial. Até o fechamento da matéria, não houve retorno.

A falta de informações chama atenção porque, durante a reconstituição, a própria família defendeu publicamente a importância da transparência diante das dúvidas levantadas ao longo do inquérito. Na ocasião, a imprensa regional acompanhou o procedimento, assim como equipes de emissoras como SBT e Band.

RELEMBRE O CASO Bandini

Renato Bandini, de 42 anos, foi encontrado morto na noite de 15 de dezembro de 2024, após cair da janela do quarto sobre a sacada do salão de festas do prédio onde morava, no Jardim Paulista, em Americana. O local ficava cinco andares abaixo do apartamento onde vivia com a esposa, Thalita Vieira Bandini, sendo a única pessoa no imóvel no momento da queda. O casal não tinha filhos.



Inicialmente registrado como suicídio, o caso passou a ser reavaliado após inconsistências e contradições levantarem dúvidas sobre o que realmente aconteceu. Diante disso, a Justiça determinou novas diligências, entre elas a reconstituição dos fatos. O inquérito foi conduzido pelo delegado Lúcio Antônio Petrocelli, com acompanhamento do Ministério Público.

Nos bastidores, ainda há especulações sobre o desfecho do caso, mas não há manifestação oficial das autoridades ou das partes envolvidas.

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