Levi pede cobertura em frente ao Núcleo de Especialidades e Unacon

Vereador de Americana apresentou indicação solicitando à Prefeitura as melhoras na área externa

O vereador Levi Rossi (PRD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura a realização de estudos para a instalação de cobertura na área externa em frente ao Núcleo de Especialidades Médicas e à Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia).

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De acordo com o parlamentar, a proposta leva em consideração o intenso fluxo de usuários atendidos nas unidades, além da grande circulação diária de acompanhantes e profissionais da saúde. “Estamos falando de um local com grande circulação diária de pessoas, incluindo pacientes oncológicos, crianças, gestantes, mães, bebês e acompanhantes que muitas vezes aguardam do lado de fora, expostos às condições climáticas. A nossa indicação pede uma medida simples, mas de grande impacto: a instalação de uma cobertura para garantir mais conforto, proteção, dignidade e acolhimento à população”, destaca Levi.

“Muitos pacientes e acompanhantes aguardam atendimento na área externa, ficando expostos ao sol forte e às chuvas. A indicação tem como objetivo melhorar as condições de acesso e permanência dos usuários do sistema público de saúde, proporcionando mais conforto, proteção e humanização no atendimento”, acrescenta.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (12) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

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