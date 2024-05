Projeto garante que animais de rua sejam alimentados em Sumaré

Um projeto de lei de autoria do vereador Alan Leal (PRD) garante o direito de que pessoas possam fornecer alimento e água aos animais que estão em situação de rua. O PL nº 48/2024 foi aprovado com 19 votos favoráveis e um contrário durante a sessão ordinária desta terça-feira (30). A matéria segue para sanção do prefeito. Após a publicação da lei, o Poder Público terá 90 dias para regulamentá-la.

De acordo com a proposta, fica assegurado o direito de fornecer alimento e/ou água aos animais que estão em situação de rua, por qualquer pessoa física ou colaborador de pessoa jurídica nos espaços públicos do Município de Sumaré.

Na justificativa do projeto, o vereador afirma que o objetivo é proteger o direito de fornecer alimento e água aos animais em situação de rua nos espaços públicos do Município de Sumaré. Reconhecendo a importância de ações humanitárias e visando promover o bem-estar dos animais desamparados.

Dessa forma, esta legislação busca promover uma convivência mais justa e solidária entre os cidadãos e os animais em situação de rua, contribuindo para a construção de uma sociedade mais consciente e responsável em relação ao bem-estar animal.

Concluindo, com o devido respeito, submetemos o presente Projeto de Lei à elevada apreciação dos nobres Vereadores que integram esta Casa Legislativa, na esperança e certeza de que, após regular tramitação, seja afinal deliberado e aprovado na devida forma.

