A abertura da programação ocorreu com o Projeto Gota d’Água, realizado no Museu da Água, espaço anexo à primeira Estação de Tratamento de Água do município (ETA I). Em celebração ao Dia Mundial da Água, comemorado anualmente em 22 de março, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste deu início, nesta terça-feira (17), a uma ampla agenda de conscientização ambiental.

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Com o tema “A Gestão da Água Através do Tempo”, a edição de 2026 do projeto propõe uma reflexão sobre a construção histórica da relação da sociedade com os recursos hídricos. A iniciativa destaca os caminhos, desafios e aprendizados que moldaram o modelo atual de saneamento, promovendo uma visão integrada entre o passado, o presente e o futuro da gestão hídrica.

Durante este mês, o projeto em Santa Bárbara atenderá cerca de 200 alunos do 1º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Comendador Emílio Romi. Os encontros, divididos em cinco datas (17, 19, 24, 26 e 31 de março), promovem palestras, exposições e dinâmicas interativas. A ação é viabilizada por meio de uma parceria entre a Diretoria de Gestão Ambiental do DAE, a Secretaria Municipal de Educação e o Consórcio PCJ.

Mês de atividades:

Além do Gota d’Água, a autarquia preparou um cronograma diversificado que se estende por todo o mês de março. As atividades envolvem escolas, grupos da terceira idade e a população em geral, com o objetivo de reforçar a importância da preservação ambiental.

Confira a programação completa do Mês da Água:

• Projeto Gota d’Água: 19, 24, 26 e 31/03 – Museu da Água;

• Programa Semeando Água: 19, 20 e 27/03 – Centro Ecológico de Santa Bárbara d’Oeste (CESB);

• Visita à ETA II: 20/03 – Estação de Tratamento de Água;

• Projeto Refloresta: 21/03 – EE Comendador Emílio Romi;

• Projeto Conheça o DAE: 23/03 – Unidades do DAE de Santa Bárbara;

• Projeto Parques Educadores: 25/03 – Parque dos Jacarandás;

• Projeto Bacia Caipira 2026: Voltado para Grupos da Terceira Idade (Parceria com Piracicaba);

• Celebração do Dia Mundial da Água: 22/03 – Evento aberto ao público geral no Parque dos Jacarandás.