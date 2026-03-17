Americana publica edital para realizar festivais de Cultura

A Prefeitura de Americana publicou no Diário Oficial de quinta-feira (12) o edital de chamamento público para a seleção de propostas destinadas à realização de festivais artístico-culturais no município, com recursos do Fundo Municipal de Assistência à Cultura. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até as 23h59 do dia 22 de março, no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), clicando no banner sobre o tema ou em “Atendimento Digital” e, em seguida, na opção “Edital de Fomento a Festivais”.

Serão selecionadas propostas para a realização de cinco festivais, nas áreas de Música, Dança, Artes Visuais (fotografia, vídeo, arte urbana e artes plásticas), Literatura e Cultura Popular – Cultura Afro-Brasileira. As datas dos eventos serão definidas em articulação com a Secretaria de Cultura e Turismo.

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O valor total destinado à realização dos festivais é de R$ 225 mil, distribuídos da seguinte forma:

Música – R$ 50 mil

Dança – R$ 50 mil

Artes Visuais – R$ 45 mil

Literatura – R$ 40 mil

Cultura Popular – R$ 40 mil

Americana publica edital para realizar festivais de Cultura

Podem participar entidades culturais (Pessoa Jurídica) sem fins lucrativos, que atuam no município há pelo menos quatro anos, com experiência comprovada. Todas as informações, incluindo a lista de documentos necessários, estão no edital publicado no Diário Oficial do Município, disponível no site da Prefeitura.

“Os festivais artístico-culturais realizados pela Prefeitura em 2025 reuniram um público engajado, reforçando o compromisso da administração com o fomento à produção artística local e com a formação de público. Este ano, queremos repetir o sucesso dos eventos”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

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