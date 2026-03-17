Americana publica edital para realizar festivais de Cultura

A Prefeitura de Americana publicou no Diário Oficial de quinta-feira (12) o edital de chamamento público para a seleção de propostas destinadas à realização de festivais artístico-culturais no município, com recursos do Fundo Municipal de Assistência à Cultura. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até as 23h59 do dia 22 de março, no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), clicando no banner sobre o tema ou em “Atendimento Digital” e, em seguida, na opção “Edital de Fomento a Festivais”.

Serão selecionadas propostas para a realização de cinco festivais, nas áreas de Música, Dança, Artes Visuais (fotografia, vídeo, arte urbana e artes plásticas), Literatura e Cultura Popular – Cultura Afro-Brasileira. As datas dos eventos serão definidas em articulação com a Secretaria de Cultura e Turismo.

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O valor total destinado à realização dos festivais é de R$ 225 mil, distribuídos da seguinte forma:

Música – R$ 50 mil

Dança – R$ 50 mil

Artes Visuais – R$ 45 mil

Literatura – R$ 40 mil

Cultura Popular – R$ 40 mil

Podem participar entidades culturais (Pessoa Jurídica) sem fins lucrativos, que atuam no município há pelo menos quatro anos, com experiência comprovada. Todas as informações, incluindo a lista de documentos necessários, estão no edital publicado no Diário Oficial do Município, disponível no site da Prefeitura.

“Os festivais artístico-culturais realizados pela Prefeitura em 2025 reuniram um público engajado, reforçando o compromisso da administração com o fomento à produção artística local e com a formação de público. Este ano, queremos repetir o sucesso dos eventos”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

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