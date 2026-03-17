Rapaz preso com arma após abordagem em casa noturna de Americana

Homem de 28 anos foi detido pela PM após tentar entrar armado em estabelecimento; pistola e celulares foram apreendidos

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Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito na madrugada desta terça-feira (17) em Americana. A ocorrência foi registrada por policiais do 19º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), na Avenida da Amizade, nas proximidades de uma casa noturna.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por um segurança do estabelecimento “Love Lounge”, que relatou ter identificado um objeto semelhante a uma arma durante a revista em um indivíduo que tentava entrar no local. Diante da suspeita, o homem não foi autorizado a acessar a casa, mas deixou o local e retornou pouco tempo depois, conseguindo entrar.

Os policiais então permaneceram em patrulhamento nas imediações e aguardaram a saída do suspeito. Ele foi abordado ao deixar o estabelecimento acompanhado de outras pessoas e se dirigir a um veículo.

PMs

Durante a abordagem, com um dos indivíduos foram encontrados dois celulares e R$ 730 em dinheiro. Já com outro, os policiais localizaram a chave de um carro. Na vistoria do veículo, um Renault Sandero, foi encontrada uma pistola Taurus G2C calibre 9mm, com quatro munições, na porta do passageiro.

Questionados, os abordados negaram ser donos da arma. O motorista do carro afirmou que o passageiro do banco dianteiro havia ido até o veículo em determinado momento, retornando depois à casa noturna.

Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados ao plantão policial. Após análise da autoridade de plantão, um dos suspeitos permaneceu preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O condutor do veículo foi liberado e será investigado.

Além da arma e das munições, também foram apreendidos três aparelhos celulares e R$ 782 em dinheiro.

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