Aprovado projeto da Lei Padre Júlio Lancelotti em Nova Odessa

Proposta de Paulo Porto impede uso de dispositivos urbanos que dificultam circulação ou permanência em espaços públicos

Na sessão de segunda-feira (29), os vereadores de Nova Odessa aprovaram por unanimidade o Projeto de Lei nº 35/2025, de autoria do vereador Paulo Porto (PSD), que proíbe no município o emprego de técnicas de arquitetura hostil em espaços de uso público. É a chamada Lei Padre Júlio Lancelotti, em homenagem ao religioso que combateu na capital paulista medidas que buscavam dificultar a estadia de pessoas em situação de rua em locais públicos.

A proposta, agora aprovada, define como “técnicas de arquitetura hostil” intervenções urbanísticas utilizadas para impedir ou restringir a permanência ou circulação de determinados grupos no espaço público — como pessoas em situação de rua, idosos ou outros públicos vulneráveis. Entre os dispositivos proibidos estão pedras pontiagudas, pavimentações irregulares, pinos metálicos, cilindros de concreto nas calçadas e bancos divididos.

Em sua justificativa, Paulo Porto destaca que a lei visa promover inclusão social e garantir dignidade às pessoas que muitas vezes são “invisibilizadas” no espaço urbano. Ele afirma que a iniciativa repudia configurações arquitetônicas que, embora sutis, funcionam como barreiras à circulação ou permanência de cidadãos vulneráveis.

“Com este projeto, reafirmamos que os espaços públicos de Nova Odessa devem ser de todos. A chamada arquitetura hostil fere a dignidade humana e segrega justamente aqueles que mais precisam de acolhimento. Nossa proposta tem o objetivo de garantir uma cidade mais justa, inclusiva e humanizada, onde ninguém seja invisibilizado ou impedido de exercer seu direito de estar e circular nos espaços coletivos”, destacou o vereador.

Com a aprovação no Legislativo por unanimidade, o PL segue agora para sanção pelo Poder Executivo municipal.

