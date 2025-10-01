Eletricista em alta- A Prefeitura de Sumaré, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), divulgou as oportunidades de emprego disponíveis nesta quarta-feira, 1º de outubro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

São vagas em diversas áreas, para diferentes níveis de escolaridade e com salários que podem chegar a R$ 4.626,58.

Entre os destaques além de eletricista

estão oportunidades para:

Operador de Transporte Multimodal – 15 vagas (ensino médio completo);

Auxiliar de Linha de Produção – confecção de roupas – 10 vagas (ensino fundamental completo);

Embalador, a máquina – 10 vagas (ensino fundamental completo);

Operador de Tear Mecânico de Maquineta – 9 vagas (ensino fundamental completo);

Alvejador (tecidos) – 7 vagas (ensino fundamental completo);

Eletricista – 2 vagas (salário de R$ 4.626,58, curso técnico na área, NR10 e NR35).

Também há oportunidades para costureira, ajudante de carga e descarga, pintor industrial, vendedor interno, mecânico de manutenção, entre outros.

Algumas funções exigem experiência mínima de seis meses e cursos específicos. Os interessados devem comparecer pessoalmente ao PAT Sumaré, que fica na Rua Justino França, 143 – Jardim São Carlos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, portando documentos pessoais (RG, CPF e Carteira de Trabalho).

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado