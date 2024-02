O projeto Mama Nenê na Creche, desenvolvido pela Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Educação e de Saúde, abre o calendário de orientações de 2024, recepcionando familiares de crianças ingressantes nas vagas em creches oferecidas pela rede municipal de Educação.

A iniciativa promove e incentiva o aleitamento materno para o desenvolvimento saudável dos bebês. A ação é voltada a educadores e familiares e inclui orientações sobre boas práticas parentais, introdução alimentar e o processo de adaptação da criança à unidade escolar.

Na terça-feira (20), os encontros acontecem na Secretaria da Educação, localizada à Rua dos Professores, 40, no Centro. Às 8h, serão recebidos os familiares de bebês matriculados nas Creches Tupã e Curimã e nas Casas da Criança Curió, Urupê, Taraguá, Pitanga e Panamby. Às 10h, é a vez dos responsáveis pelos bebês atendidos pela Casas da Criança Manacá, Jaguari e Baeti e pela Creche Taperá.

No dia 27, as orientações prosseguem para familiares dos bebês que, em 2024, vão frequentar as Casas da Criança Arapiranga, Juriti, Araúna, Graúna, Aracy, Maíra e Tahira e as creches CAIC, Wanda Polo Müller, Anajá e Chuí.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, destacou o apoio da Secretaria Municipal de Saúde na realização do projeto. “A Secretaria de Saúde tem sido parceira na iniciativa, que estimula o aleitamento materno e oferece orientações úteis para a adaptação das crianças às unidades da rede municipal de Educação”, disse.