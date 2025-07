A Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura está em busca de professores e estagiários de Educação Física para dar aulas de segunda a sexta-feira, no contraturno escolar, a crianças e adolescentes de 06 a 17 anos, matriculados na rede pública de ensino da cidade de Sumaré/SP. As vagas são para profissionais com experiência ou especialização na modalidade de ginastica rítmica.

O projeto social oferecerá aulas gratuitas para 160 crianças e adolescentes, promovendo inclusão social, disciplina e autoestima por meio do esporte.

O projeto Ginástica Rítmica – Formando Cidadãos tem um grande impacto social, focando no desenvolvimento das habilidades físicas dos participantes e na promoção de valores como dedicação, espírito de equipe e resiliência. O esporte se apresenta como um meio eficaz de transformação, e ao ser implementado em comunidades como a de Sumaré, visa gerar uma mudança significativa na realidade de várias famílias.

Vagas disponíveis Projeto social:

Professor(a) de Ginástica Rítmica (2 vagas)

Requisitos:

Graduação em Educação Física (Bacharel ou Licenciatura);

Registro no CREF;

Experiência comprovada na modalidade.

Atividades:

Planejar e ministrar aulas;

Registrar fotos, vídeos e informações do dia a dia do projeto;

Acompanhar inscrições e controlar lista presenças;

Aplicar estudo de impacto social;

Organizar festivais internos e de encerramento;

Fiscalizar o uso do uniforme pelos alunos;

Zelar pela imagem e reputação da entidade e patrocinador do projeto.

Diferenciais:

Cursos/especialização na modalidade;

Facilidade no trabalho com crianças e adolescentes;

Experiência em projetos sociais.

Contrato:

PJ (NF obrigatória) | 18h semanais | R$ 2.500/mês | Duração: 12 meses.

Monitor/Estagiário de Ginástica Rítmica (2 vagas)

Requisitos:

Cursando Educação Física (Bacharel ou Licenciatura);

Interesse na Ginástica Rítmica.

Atividades:

Auxiliar os Professores nas aulas e organização dos festivais;

Acompanhar lista de presença e inscrições;

Registrar fotos e vídeos;

Fiscalizar o uso do uniforme pelos alunos;

Zelar pela imagem e reputação da entidade e patrocinador do projeto.

Diferenciais:

Cursos / especialização na modalidade;

Experiência com crianças e ou projetos esportivos sociais.

Contrato:

PJ (NF obrigatória) | 18h semanais | R$ 1.500/mês | Duração: 12 meses.

Como se inscrever:

Envie seu currículo para [email protected] com o assunto: Vaga – Professor ou Estagiário – Sumaré ou pelo nosso site https://fabrica.ong.br/trabalhe-conosco

Sobre a Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura

A Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, fundada em 2007, é uma organização sem fins lucrativos dedicada à inclusão e transformação social por meio de projetos nas áreas de saúde, esporte, cultura e assistência social. Com impacto em mais de 200 mil pessoas em todo o Brasil, a Fábrica promove condições dignas de vida e cidadania, alinhada aos Princípios do Pacto Global e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

