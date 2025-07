Cidadãos de Sumaré já podem sugerir prioridades no Orçamento Participativo

A Prefeitura de Sumaré convida toda a população a participar ativamente da construção das políticas públicas do município por meio do Orçamento Participativo. Já está disponível o formulário para que os moradores contribuam com sugestões para o Plano Plurianual (PPA) 2026-2029 e para a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026. O questionário pode ser respondido até o dia 10 de agosto pelo link:sumare.sp.gov.br/orcamentoparticipativo.

O PPA é o instrumento que define as prioridades da administração municipal para um período de quatro anos, enquanto a LOA estabelece o orçamento anual, definindo quanto e onde os recursos públicos serão aplicados. Por isso, a participação popular é essencial para garantir que os investimentos estejam alinhados com as reais necessidades da cidade.

“Estamos abrindo um canal direto com a população para ouvir sugestões, entender demandas e planejar juntos o futuro de Sumaré. É o cidadão tendo voz ativa na definição das prioridades da cidade”, destacou o secretário municipal de Finanças, Ademir Teruel.

A consulta é simples, rápida e pode ser feita por qualquer morador. Basta acessar o formulário, preencher com os dados básicos e indicar as áreas que considera mais importantes para receber investimentos, como saúde, educação, infraestrutura, mobilidade, segurança, entre outras.

O prefeito Henrique do Paraíso reforçou a importância do envolvimento popular no planejamento da cidade. “Ninguém conhece melhor a realidade dos bairros do que quem vive neles todos os dias. Com o Orçamento Participativo, fortalecemos a transparência, o diálogo e o compromisso de fazer uma gestão cada vez mais próxima das pessoas e das suas necessidades”, reforçou.

