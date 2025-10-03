Enviada proposta orçamentária de 2026 à Câmara em Americana: R$ 1,5 bi

A Prefeitura de Americana enviou à Câmara Municipal os projetos da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026, da Alteração do Plano Plurianual 2026-2029 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026. A alteração nas leis do PPA e LDO é necessária para que as três peças orçamentárias estejam compatíveis entre si. A receita orçamentária total estimada para 2026 é de R$ 1.578.835.900,00, um aumento de mais de R$ 100 milhões em relação à previsão de 2025, o que representa crescimento de 7,3%.

De acordo com o projeto de lei nº 36 (CMA nº 137), enviado em 29 de setembro, as áreas de Saúde e de Educação foram contempladas com mais de R$ 680 milhões no orçamento. A Educação terá R$ 307.575.200,00, enquanto a Secretaria de Saúde e a Fusame contarão com R$ 378.061.400,00.

Também receberão valores significativos a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (R$ 190.697.100,00), a Secretaria de Meio Ambiente (R$ 41.366.600,00), a Assistência Social e Direitos Humanos (R$ 39.694.100,00) e a Guarda Municipal de Americana (R$ 97.832.100,00).

Segundo a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno, a proposta foi elaborada dentro das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal.

“O conjunto de diretrizes foi elaborado para atender as demandas do município, em todas as áreas de atuação, incluindo secretarias, autarquias e à Câmara Municipal, visando o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal e demais parâmetros constitucionais. O planejamento dos recursos financeiros é fundamental para a manutenção da cidade e aplicação de investimentos”, explicou.

