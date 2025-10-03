Saúde Mental de Nova Odessa utiliza teatro no cuidado e reinserção social

Encontros semanais estimulam criatividade, expressão e autoestima de usuários por meio das artes dramáticas

Desde março deste ano, o serviço de Saúde Mental de Nova Odessa realiza encontros semanais voltados ao teatro e às artes dramáticas. A proposta tem como finalidade estimular a criatividade, favorecer a expressão dos participantes e fortalecer vínculos, utilizando a arte como ferramenta de promoção da saúde mental. Na última terça-feira (30/09), o grupo vivenciou a criação de personagens, conhecendo a rotina dos atores e experimentando diferentes maneiras de se expressar.

Entre as atividades já realizadas, destacam-se a confecção de máscaras para baile de carnaval, exercícios corporais voltados à improvisação teatral e a criação de pequenas cenas, que permitem aos participantes explorar emoções, narrativas pessoais e novas formas de se comunicar.

De acordo com chefe da Saúde Mental de Nova Odessa, Wellington Miranda, o CAPS ajuda na reconstrução da autoestima e da identidade de pessoas que, muitas vezes, enfrentaram situações de exclusão social. “Iniciativas como essa fortalecem o cuidado, promovendo saúde mental com dignidade, afeto e cultura, além de ampliar o horizonte dos usuários em direção a novas possibilidades de vida e convivência”, afirmou.

O serviço municipal de Saúde Mental funciona da Unidade Básica de Saúde do Jardim Nossa Senhora de Fátima, a UBS 7.

