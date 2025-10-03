Nova Odessa anuncia Re-Virada Cultural e 37ª Festa das Nações

Evento nos dias 10, 11 e 12com entrada gratuita, shows musicais, pratos típicos de 10 países e renda revertida para entidades assistenciais da cidade

Leia + sobre diversão e arte

A Prefeitura de Nova Odessa, em parceria com a AEANO (Associação das Entidades Assistenciais de Nova Odessa), anunciou a realização da Re-Virada Cultural Regional, que terá como atração a 37ª edição da Festa das Nações. O evento, totalmente gratuito, acontece nos dias 10, 11 e 12 de outubro, na Praça dos Três Poderes, em frente ao Paço Municipal.

Diferente de anos anteriores, esta edição da Festa das Nações não utilizará recursos do orçamento municipal. O evento está sendo viabilizado por uma verba de R$ 200 mil, destinada pela Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas), exclusivamente para esse fim.

A abertura será na sexta-feira (10/10) a partir das 19h, tendo como atração principal o show da banda Legião Urbana Cover do Brasil. A programação prossegue no sábado (11/10), a partir das 18h, tendo como destaque o show da dupla sertaneja D’Luccas e Gabriel. No domingo (12/10), a festa começa às 12h, com almoço na praça de alimentação, e segue com várias apresentações de palco ao longo da tarde e da noite, fechando com o show da banda Beatles Alive.

Viagem gastronômica

A festa une diversidade cultural e caráter social. Na praça de alimentação coberta, com mesas e cadeiras, o público poderá saborear pratos típicos de 10 países, cada um representado por uma entidade assistencial da cidade. Toda a renda gerada nas barracas de alimentação será revertida para essas instituições, fortalecendo o importante trabalho que realizam em Nova Odessa.

O Brasil será representado pela Comunidade Geriátrica (Lar dos Velhinhos); os Estados Unidos pelo Lions Club; Portugal pela APADANO; Itália pela APAE; Argentina pela Casa Abrigo Casulo; Havaí pela ONG Casa Mais; México pelo SOS (Guardinha); China pela AVANO (Vicentinos); Alemanha pelo Rotary Club e Letônia pelo Centro Cultural Leto.

As famílias também terão diversão garantida para as crianças no “Parque do Amiguinho”, com brinquedos como Barco Viking, Samba, Carrinhos de Bate-Bate, Space Looping, Twister, Casa do Terror, Enterprise, Minhocão, Telecombate e muitas outras opções de diversão.

Impacto social

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, ressaltou a importância do evento. “A Festa das Nações de Nova Odessa já é um patrimônio cultural da região, reunindo mais de 20 mil pessoas em suas últimas edições. Para nós, é uma grande satisfação promover um evento que, além de oferecer entretenimento de qualidade, é vital para a manutenção financeira das entidades assistenciais do nosso município. É a cultura e a solidariedade caminhando juntas”, afirmou ele.