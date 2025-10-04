Livro em cordel sobre refugiado resgata vozes silenciadas pela guerra

Moreira de Acopiara busca sensibilizar leitores diante da realidade atual de crises humanitárias

O drama dos refugiados continua estampando manchetes, e a literatura se torna um espaço essencial de memória, denúncia e empatia. É nesse cenário que surge A longa caminhada de Jamil fugindo da guerra, obra infantojuvenil do poeta, dramaturgo e compositor Moreira de Acopiara, ilustrada por Luciano Tasso.

Publicação da Cortez Editora, a narrativa transporta o leitor para a dolorosa jornada de um homem sírio em busca de paz e dignidade. O autor se inspira em uma história real para dar voz a milhões de pessoas forçadas a deixar suas casas, famílias e raízes para escapar da violência.

Escrito em sextilhas de cordel, o relato acompanha Jamil, que cruza oceanos, lida com as perdas e mantém viva a lembrança dos que ficaram para trás, mostrando que o exílio é tanto físico quanto emocional. Sem alternativas, ele enfrenta desafios como a fome e o cansaço, barreira de soldados na fronteira, o mar perigoso e imponente, até desembarcar em uma terra desconhecida.

A força da literatura de cordel, com sua oralidade, ritmo e poesia, dá intensidade ao enredo, tornando-o acessível e impactante para um público de diferentes idades. Mais do que uma história individual, o protagonista encarna um símbolo universal de resistência, esperança e sobrevivência.

E em crises assim tão graves

Coisas ruins acontecem;

Cidades são devastadas,

Muitas famílias padecem,

Uns morrem, outros emigram,

E os que partem não esquecem.

(A longa caminhada de Jamil fugindo da guerra, p. 10)

A obra chega em um momento crucial, quando conflitos armados e crises humanitárias se multiplicam pelo mundo. Ao longo dessa caminhada, o leitor é convidado a refletir sobre as incertezas dos refugiados e a enxergar, por trás das estatísticas, rostos, nomes e histórias que pedem acolhimento e solidariedade.

Com ilustrações expressivas e texto que demonstra a grande sensibilidade de Moreira de Acopiara ao tratar de um doloroso tema, A longa caminhada de Jamil fugindo da guerra é uma leitura capaz de emocionar e despertar debates sobre paz, humanidade e direitos.

Ficha técnica

Título: A longa caminhada de Jamil fugindo da guerra

Autoria: Moreira de Acopiara

ISBN: 978-65-5555-470-0

Formato: 21 x 28 cm

Páginas: 32

Preço: R$ 57,00

Onde encontrar: Amazon

Sobre o autor

Moreira de Acopiara é o nome artístico de Manoel Moreira Júnior, poeta, dramaturgo e compositor cearense. Publicou centenas de folhetos de cordel e mais de 30 livros, sendo reconhecido como um dos grandes nomes do gênero. Desde 2005, ocupa a cadeira nº 4 da Academia Brasileira de Literatura de Cordel (ABLC). Sua obra é marcada pela força poética e pelo compromisso em retratar a vida, as lutas e a resistência do povo brasileiro, sempre com lirismo e crítica social. Instagram: @poetamoreiradeacopiara

Sobre o ilustrador

Luciano Tasso formou-se em Comunicação na Universidade de São Paulo (USP) e trabalhou por muitos anos em agências de publicidade antes de se dedicar exclusivamente à literatura infantil e juvenil. Como ilustrador e autor, já produziu diversas obras. Seu traço sensível e expressivo complementa narrativas com poesia visual, enriquecendo ainda mais a experiência de leitura. Instagram: @estudio_luciano_tasso

Sobre a Cortez Editora: Foi a solidez do trabalho feito que estimulou a Cortez Editora a expandir e mostrar ao mundo toda a riqueza da cultura brasileira e a densidade ímpar de seus autores. Seu catálogo é referência nas áreas de Literatura Infantil e Juvenil, Educação, Serviço Social, Ciências da Linguagem, Ciências Sociais, Ciências Ambientais e Psicologia.