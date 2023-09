O PSB de Americana teve reunião esta quinta e deve ter candidatura

própria em 2024. Os nomes que devem estar nas prévias que o partido deve realizar antes do período eleitoral são de ex-vereadores e ex-secretários.

Orestes Camargo Neves, Herb Carlini e Odair Dias devem compor o comando do partido para o pleito do ano que vem.

Leia + sobre política regional

O PSB é comandado regionalmente pelo deputado federal e ex-prefeito de Campinas Jonas Donizete. O partido flertou com o governo Chico Sardelli (sem partido) no começo do ano, mas aparentemente vai tentar voo solo ano que vem.

GIOVANA- Fontes de dentro da legenda contaram ao NM que a ex-vereadora Giovana Fortunato (PDT) tem conversado com o grupo do PSB em busca de compor frente ampla de oposição para o ano que vem. Caso o PT não venha para o projeto, o PSB teria prioridade na indicação do candidato a vice e teria mais recursos (e nomes) para montar a chapa de vereadores.

Com a vice-presidência da República (Geraldo Alckmin) e ministros no governo Lula, os socialistas vão buscar crescer em todo o Estado ano que vem. Passo importante será voltar a ter vereador na Câmara Municipal.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP